O paulistano enfrenta nesta quinta-feira um dia de calor forte, podendo bater o recorde do ano no período da tarde, de acordo com dados da Climatempo.

A temperatura deve atingir a máxima de 33ºC no período da tarde em São Paulo.

As pancadas de verão devem ocorrer no período da tarde, como de costume nesta época do ano, com direito a trovoadas.

O calor deve aumentar ainda até o final de semana.