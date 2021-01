Polícia realiza busca e apreensão na casa de Nego do Borel nesta manhã

A Polícia Civil de São Paulo deu na manhã desta quinta-feira (28) cumprimento a um mandado de busca e apreensão nas residências do cantor Nego do Borel. As ações ocorreram tanto em SP, quanto no estado do Rio de Janeiro.

Nesta oportunidade, foram apreendidos o passaporte do artista e cerca de R$ 470 mil em espécie.

Toda a iniciativa foi adotada após denúncias de sua ex-companheira, Duda Reis, em um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, na zona central da capital paulista.

Além de acusar Nego do Borel de agressão e relação sexual não consentida, Duda afirmou que o artista tem envolvimento com práticas ilícitas.

Há algumas semanas a polícia havia comparecido a uma das casas de Borel, local em que apreendeu uma réplica de um fuzil. Já hoje (28), com o mandado, foram realizadas outras apreensões.