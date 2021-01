Pacote ambiental de Biden é guinada à gestão de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país precisa de uma “resposta nacional unificada à crise climática”, ao assinar um pacote ambiental suspendendo novas concessões federais para petróleo e gás no país e eliminando subsídios a combustíveis fósseis.

“A mudança climática estará no centro de nossa política externa e segurança nacional”, declarou Biden, em pronunciamento. O democrata também criou o Gabinete do Clima na Casa Branca e ordenou a substituição da frota de carros e caminhões do governo para veículos elétricos.

As ações solidificam uma guinada do posicionamento ambiental do antecessor, o republicano Donald Trump, que revogou diversas medidas implementadas no governo de Barack Obama.

Na semana passada, Biden já havia contrariado Trump ao assinar um ato pelo retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, que prevê redução de emissões de carbono na atmosfera, para conter o aquecimento global.