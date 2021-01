Mourão solta o verbo

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), é um dos personagens mais conciliadores do governo federal sob comando de Jair Bolsonaro. O general costuma colocar panos quentes nas polêmicas ideológicas que o presidente se envolve – e não são poucas. Ontem, no entanto, ele “soltou o verbo” e tocou em assuntos delicados.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Mourão afirmou que Bolsonaro o exclui de discussões importantes do governo federal. Além disso, disse que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pode ser demitido em uma possível reforma ministerial após as eleições para presidência da Câmara e do Senado.

“O presidente poderia me utilizar mais, de modo que a gente pudesse chegar às decisões que fossem as mais adequadas. Estou pronto para auxiliar. Eu gostaria de ter uma participação maior”, declarou o general.

Desde a redemocratização o Brasil já passou por dois processos de impeachment turbulentos: o de Fernando Collor de Mello (hoje no PROS), em 1992, e o de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Principalmente no último, o vice-presidente da época, Michel Temer (MDB), teve participação ativa e, posteriormente, se tornou o chefe do Executivo.

Corta para 2021. Jair Bolsonaro tem sido alvo de manifestações e diversos pedidos de afastamento na Câmara dos Deputados. O foco da oposição é atacar a atuação do governo federal nas crises de saúde e economia criadas pela pandemia do coronavírus. Mourão, no entanto, disse não ver condições para a aprovação de um processo de impeachment de Bolsonaro, mesmo com o atraso no início da vacinação contra a covid-19 no país. “Há muito ruído, muita gritaria, fruto do desconhecimento sobre a questão das vacinas. A partir do momento que o processo de vacinação avançar, essa gritaria vai diminuir.”

Ministro em xeque

O vice-presidente falou de diferentes possibilidades durante a entrevista. O general afirmou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pode ser demitido do cargo após as eleições para presidência da Câmara e do Senado. “Acho que poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada a nova composição política que emergir desse processo. Talvez alguns ministros sejam trocados, entre eles, o próprio ministro das Relações Exteriores.”

Ernesto Araújo frequentemente entra em polêmicas diplomáticas com a China, principal nação parceira do Brasil atualmente na venda de vacinas e insumos.

Se por um lado Mourão cantou a queda de Araújo, pelo outro elogiou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O vice-presidente afirmou que o mandatário da pasta fez um trabalho “muito bem feito” durante a primeira onda da covid-19. No entanto, defendeu a abertura de inquérito para apurar a atuação de Pazuello no colapso do sistema de saúde de Manaus (AM). “Essa investigação que foi solicitada, acho que será importante para esclarecer, de uma vez por todas, o que efetivamente aconteceu”, finalizou.

