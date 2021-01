Laerte deixa UTI e é transferida para quarto em São Paulo

A cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos e diagnosticada com Covid-19, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do InCor (Instituto do Coração), em São Paulo, e foi transferida para o quarto, segundo boletim médico nesta quinta-feira (dia 28).

A transferência permanecerá em tratamento medicamentoso nos próximos dias, com o uso de "cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória", segundo o boletim.

Leia também:

Laerte está internada desde o dia 21 de janeiro e, na manhã da última terça-feira, havia sido levada para a UTI.