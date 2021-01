IPTU de São Paulo: seu boleto não chegou? Consulte datas e valores

Os notificações para para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021 de São Paulo já começaram a ser encaminhados para as residências pelo correio.

O vencimento do IPTU começa em fevereiro, exceto para aqueles que optaram pelo envio às administradores. Para eles, a data do pagamento é 20 de março.

Se você ainda não recebeu sua notificação e quer saber o valor que terá que pagar, basta acessar o site da prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br/iptu2021). O calendário de pagamento também pode ser consultado, clicando aqui.

O imposto pode ser pago à vista, em cota única com desconto de 3%, ou em parcelas. Para pagar, basta ir aos terminais de autoatendimento dos bancos ou pelo Internet Banking com o número do cadastro do imóvel.