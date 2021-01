Festival coloca blocos de Carnaval de São Paulo na internet

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (dia 28) uma chamada para os blocos e agentes culturais do Carnaval da cidade. Trata-se do Festival Tô Me Guardando, que terá apresentações virtuais e gratuitas, com transmissão nas redes sociais.

O festival começa no feriado de Carnaval, 12 de fevereiro, e vai até o dia 28 de fevereiro. O objetivo, segundo a Administração municipal, é fomentar as atividades dos blocos do Carnaval de Rua de São Paulo, mesmo com a necessidade de isolamento social.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de fevereiro e vão contemplar 100 blocos carnavalescos e 200 encontros de vivências relacionadas à Folia. Os cachês previstos pelo edital são de R$3 mil e R$1 mil, respectivamente.

Podem se inscrever pessoas jurídicas, MEIs (microempreendedores individuais) e Cooperativas que tenham comprovada experiência no Carnaval de Rua da cidade. As inscrições devem ser realizadas aqui. Entre os documentos necessários estão um breve histórico, currículo e portfólio do líder do bloco e classificação indicativa.

Os escolhidos serão selecionados por meio de uma avaliação objetiva das propostas, seguindo um esquema de pontos que privilegia blocos na periferia da cidade, envolvimento com ações sociais e tempo de atividades das agremiações.