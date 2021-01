Dólar sobe para R$ 5,43 nesta quinta-feira

O dólar subiu nesta quinta-feira (dia 28), ignorando a melhora no cenário externo. A bolsa de valores teve uma alta forte depois de seis dias seguidos de queda, impulsionada pelas bolsas dos Estados Unidos.

O dólar comercial encerrou vendido a R$ 5,436, com alta de R$ 0,029 (+0,53%). Por duas vezes no dia, a cotação chegou a cair para R$ 5,39, mas a tendência de alta firmou-se durante a tarde.

Leia também:

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos 118.883 pontos, com alta de 2,59%. Apesar da recuperação de hoje, o indicador está 5% abaixo do nível recorde de 125.076 pontos registrado em 8 de janeiro.