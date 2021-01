Bandidos fazem arrastão em restaurante da chef Paola Carosella, em São Paulo

Dois assaltantes invadiram nesta quarta-feira o restaurante Arturito, da chef Paola Carossela, em Pinheiros, por volta das 20h, e roubaram os clientes que jantavam no local.

Reprodução

A dupla de assaltantes chegou ao restaurante pouco antes do fechamento previsto pelo Plano São Paulo na fase vermelha e passou a pegar os pertences dos clientes.

O restaurante possui um sistema de alarme que rapidamente acionou a polícia, e em cerca de 10 minutos uma viatura já estava no local e prendeu um dos assaltantes em flagrante. O outro correu, mas foi preso em seguida.

Com os bandidos, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e cinco munições. Todo o produto do roubo foi recuperado. Os dois, segundo a polícia, já têm passagem por furto e por roubo.

Não há informações sobre se a chef Paola Carosella estava no restaurante no momento do assalto.