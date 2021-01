SP confirma três primeiros casos da variante do AM

A secretaria estadual da Saúde de São Paulo confirmou ontem três casos importados de covid-19 no estado causados pela variante brasileira do novo coronavírus, identificada pela primeira vez no Amazonas e que vem sendo apontada como uma das razões para a explosão de casos da doença em Manaus.

Esses são os primeiros registros da nova variante fora do Amazonas. De acordo com a secretaria, a confirmação foi feita por meio de sequenciamento genético feito no Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz – referência nacional e vinculado à pasta estadual. Os pacientes têm histórico de viagem ou residência em Manaus.

Segundo estudos feitos por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e Fiocruz Amazonas, a cepa teria surgido em Manaus em dezembro e vem se disseminando com rapidez.

A capital do Amazonas vive uma crise de saúde por conta da pandemia. Recentemente, faltou cilindros de oxigênio para os pacientes, que morreram. Agora, a situação crítica tem obrigado a transferência de doentes para outros estados, em função da escassez de leitos e de equipamentos.

Mutação perigosa

A variante, chamada de P.1, tem mutações importantes na proteína responsável por permitir a entrada do patógeno nas células. A P.1 é derivada de uma das cepas predominantes no país, a B.1.1.28. É provável que ela tenha maior poder de transmissão por causa da mutação N501Y, presente também nas variantes identificadas no Reino Unido e na África do Sul.

Essas mutações poderiam estar associadas a um maior potencial de transmissão, apesar de ainda não haver comprovação científica de que esta variante seja mais virulenta ou transmissível em comparação a outras previamente identificadas.