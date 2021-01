Previsão do Tempo: São Paulo enfrenta dias mais quentes durante a semana

A cidade de São Paulo deve ter uma quarta-feira ainda mais quente do que o dia anterior, com o sol brilhando de manhã e a nebulosidade aumentado no decorrer do dia.

No final da tarde voltam as fortes pancadas de chuva, com muitos ventos e raios, de acordo com a previsão da Climatempo.

A máxima prevista para esta quarta-feira é de 32ºC.

O forte calor deve aumentar ainda mais nos próximos dias em todas as regiões da Grande São Paulo, com os termômetros atingindo máximas de 34ºC até o final de semana.