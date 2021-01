Premiê italiano renuncia em ‘manobra’ para retomar cargo

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, renunciou ao cargo ontem, uma semana após ter sobrevivido a um voto de confiança no Parlamento. A renúncia foi oficializada em uma reunião com o presidente Sergio Mattarella.

O processo, porém, é uma “manobra” do premiê para se manter no poder. Isso porque espera que o presidente italiano entregue a ele um mandato para formar um novo governo, dessa vez com maioria sólida entre os parlamentares.

A saída de Conte se dá em um momento de crise aberta pelo ex-primeiro-ministro e senador Matteo Renzi, líder do pequeno partido de centro Itália Viva, que decidiu romper com o governo por discordar de suas políticas econômicas e de gestão da pandemia do novo coronavírus.

Conte foi obrigado a pedir o voto de confiança do Parlamento na semana passada e conseguiu uma maioria apertada tanto na Câmara quanto no Senado. Já a expectativa de derrota do governo sobre um relatório do ministro da Justiça fez com que o premiê entregasse o cargo.

A Itália é um dos países europeus mais atingidos pela covid-19. Até terça, foram registrados 2.485.956 casos da doença, com 86.422 mortes.