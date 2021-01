Inep divulga gabarito do Enem 2020; duas questões são canceladas

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) teve duas questões anuladas na edição de 2020. O gabarito da prova foi divulgado nesta quarta-feira (dia 27) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Clique aqui para conferir.

As questões anuladas são de ciências da natureza e matemática e não irão computar a nota final. Uma tratava da alteração cromossômica no café arábica e a outra da probabilidades em uma brincadeira de amigo secreto.

Segundo o Inep, a anulação de um item não compromete o processo de estimação da nota das participantes. “Isso porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade, e ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item”, explicou o órgão, em nota publicada no site oficial.

As provas contaram com as mesmas questões para todos os candidatos, mas o que varia é a ordem de acordo com a cor do caderno de perguntas.