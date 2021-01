Em novo passo de flexibilização, discotecas em Wuhan voltam a abrir

A cidade de Wuhan, na China, foi considerada o ponto de origem do novo Coronavírus e desde que a pandemia mundial se iniciou, a região viveu por alguns meses um confinamento bastante intenso para que a situação se mantivesse sob controle.

De toda forma, recentemente, foram dados indícios para uma possível flexibilização e com isso algumas aberturas foram anunciadas.

Dentre as principais novidades estão as discotecas que passaram novamente a receber pessoas.

Em uma delas, a Super Monkey, por exemplo, os indivíduos podem se reunir, porém seguindo alguns protocolos sanitários, como uso obrigatório de máscara e não apresentar temperatura superior à 37,3 ºC.

Em entrevista à AFP, um dos clientes da casa noturna disse: “Estou preso há dois ou três meses. O país enfrentou a epidemia muito bem, agora posso aproveitar em paz absoluta”, afirmou.

Contudo, mesmo com todas as exigências e um público menor, possivelmente receoso ainda, segundo informações compartilhadas, nem todos os protocolos de saúde são respeitados, como o distanciamento social, por exemplo (Com T13).