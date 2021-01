Donos de bares e restaurantes protestam na Paulista nesta quarta

A avenida Paulista, na cidade de São Paulo, deve ser palco hoje de protestos de donos de bares e restaurantes impactados por novas restrições impostas ao setor pelo governo do estado para frear a contaminação por covid-19.

Os empresários prometem levar mesas e cadeiras dos estabelecimentos para ocupar o canteiro central no trecho com a rua da Consolação a partir das 9h. O objetivo, de acordo com os organizadores, é mostrar para as autoridades que o setor respeita os protocolos de higiene e não é o responsável pela propagação do vírus.

A manifestação tem o apoio da ANR (Associação Nacional dos Restaurantes) e Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo), e dos movimentos Gastronomia Viva e #NãoDeixeFecharaConta.

O governo do estado anunciou na sexta-feira a adoção das fases laranja e vermelha por conta do aumento de internações e mortes pelo novo coronavírus.

Aos fins de semana e todos os dias durante a noite, apenas serviços essenciais podem funcionar na Grande São Paulo. Shoppings, lojas de rua, bares, restaurantes, salões de beleza e academias não podem receber público neste período.