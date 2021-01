Covid-19: Mundo chega a 100 milhões de infectados

O mundo ultrapassou, ontem, 100 milhões de infectados pelo novo coronavírus em pouco mais de um ano desde o início da pandemia. O levantamento foi feito pela Universidade Johns Hopkins, de Baltimore, nos Estados Unidos.

Até as 19h, 100.091.831 pessoas haviam sido diagnosticadas com a doença. A universidade, que virou referência na compilação de dados da pandemia, aponta um total de 2.151.992 de mortes por covid-19, além de 55.279.824 recuperados da infecção.

Os Estados Unidos lideram em casos e mortes pela doença: são 25,4 milhões e 423 mil, respectivamente. A Índia é o segundo país com mais casos, 10,7 milhões, mas o terceiro com mais mortes, 153,6 mil, depois do Brasil.