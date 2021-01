ARTESP abre mais de 500 vagas de emprego no interior de São Paulo

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) em parceria com a concessionária EIXO-SP anunciou nesta quarta-feira (dia 27) a abertura de mais de 500 vagas de emprego no interior do Estado de São Paulo. As vagas são para agente de pedágio, técnico de pedágio e técnico de ITS.

Para participar do processo seletivo é necessário que o interessado tenha Ensino Médio completo e experiência com atendimento ao cliente ou operador de caixa. É preciso também que ele resida em uma das seguintes cidades do Interior de SP: Águas de São Pedro, Cabrália Paulista, Charqueada, Duartina, Garça, Iacri, Lucélia, Martinópolis, Oriente, Pacaembu, Paraguaçu Paulista, Rancharia, Sagres, Santa Mercedes, Santa Maria da Serra, Torrinha ou demais cidades próximas destas regiões.

Quem deseja participar do processo seletivo deve encaminhar um e-mail para [email protected] ou se cadastrar gratuitamente no site até o 1º de março.