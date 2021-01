Após atrasos, Europa quer controle de vacina

O atraso na entrega de doses das vacinas contra a covid-19 produzidas pelos laboratórios AstraZeneca e Pfizer elevaram as tensões sobre a distribuição dos imunizantes pelo mundo.

Ontem, durante um evento virtual do Fórum Econômico de Davos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco “fala sério sobre negócios”, e que a Europa investiu bilhões para ajudar a desenvolver um bem comum mundial. “Agora, as companhias precisam entregar, honrar suas obrigações.”

Até o fim da semana, a comissão que representa os países do bloco irá apresentar uma proposta para que farmacêuticas sejam obrigadas a informar sobre as exportações dos imunizantes.

A União Europeia chegou, inclusive, a considerar impor uma restrição na saída de doses de vacinas produzidas em seu território. A ideia, porém, foi descartada, segundo a agência internacional Reuters.

Na sexta-feira, a AstraZeneca informou que haverá um déficit de 60% nas entregas para o bloco até o fim de março, devido a um problema de produção na fábrica da Bélgica. Isso significa um atraso de 48 milhões de doses das 80 milhões acordadas para os 27 países integrantes. A expectativa é que o imunizante tenha a aplicação autorizada pela vigilância sanitária europeia nesta sexta.

Já a Pfizer, cuja vacina está em aplicação no bloco, também entregou menos doses do que o esperado na semana passada.

Distribuição em pauta

A desigualdade na distribuição de vacinas contra a covid-19 pelo mundo protagonizou a discussão ontem da edição virtual do Fórum Econômico de Davos.

Segundo o portal Our World in Data, das 69,16 milhões de doses já aplicadas até ontem, apenas 20 mil foram na África – todas em Seychelles, arquipélago perto da costa leste do continente.

Em discurso, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, acusou países mais ricos de reservarem mais doses que o necessário, no que chamou de “nacionalismo da vacina”. “Nós estamos dizendo: deixem essas vacinas em excesso que vocês encomendaram”, afirmou.

A União Europeia, por exemplo, fez acordos que lhe garantiram a compra de quase 2,3 bilhões de doses produzidos por diferentes laboratórios – o suficiente para vacinar toda sua população mais de duas vezes.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reconheceu em seu pronunciamento a necessidade de um equilíbrio na distribuição. “Em tempos de escassez, é importante que as vacinas sejam distribuídas de forma equânime.”

Outra crítica foi em relação ao preço: Brasil e África do Sul pagaram US$ 5,25 (cerca de R$ 28) por dose da vacina de Oxford/AstraZeneca produzida na Índia. O preço é mais alto do que os US$ 2,16 (R$ 11,50) por unidade negociados com a União Europeia.