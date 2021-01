União Europeia quer quarentena de 14 dias de quem vem do Brasil

A UE (União Europeia) recomendou ontem aos países membros que exijam isolamento de 14 dias para viajantes vindos de países onde novas variantes da covid-19 tenham sido detectadas, lista que inclui Brasil, Reino Unido e África do Sul.

O órgão também instrui os europeus a exigirem testes 72 horas antes e também logo após o desembarque de pessoas que vieram desses países. Apesar da recomendação, cada nação membro tem independência para adotar ou não as medidas.

“A Comissão Europeia propõe que todas as viagens não essenciais sejam fortemente desencorajadas até que a situação epidemiológica tenha melhorado consideravelmente”, disse o bloco.

A recomendação foi feita pelos comissários da UE para a Justiça, Didier Reynders, e para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, que apresentaram um plano de medidas para viagens dentro e fora da União Europeia para melhorar a coordenação entre os países membros.

O projeto inclui a adição de uma nova cor – vermelho escuro – no mapa de riscos do Centro Europeu de Controle de Doenças “para refletir o alto nível de infecções parcialmente ligadas às variantes do novo coronavírus”.

“A nova categoria de risco se aplica a áreas onde a taxa de notificação de infecção em 14 dias é de 500 ou mais”, explicou Reynders.

Atualmente, a UE utiliza um sistema de cores sobre a propagação da covid-19 nos países do bloco, que inicia no verde (situação favorável), passa pelo cinza, laranja e chega ao vermelho escuro (situação muito perigosa), superior ao máximo atual, o vermelho.

A comissão decidiu apresentar as novas propostas “à luz das novas variantes do vírus e do elevado número de infecções, e a necessidade de evitar o fechamento de fronteiras e proibições generalizadas de viagens”, ressalta a UE.

Além destas regras para viagens, a comissão sugere aos países membros restrições mais rigorosas como “medidas de permanência em casa e o encerramento temporário de certas empresas”.

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou ontem ordem executiva que restabelece a restrição de entrada no país de passageiros do Brasil. A medida suspende o efeito da decisão tomada pelo antecessor, Donald Trump, que a dois dias de deixar o cargo derrubou a proibição. A medida já havia sido anunciada pelo governo Biden.

Ela passa a valer a partir de hoje, mesmo dia em que a ordem assinada por Trump com a liberação de entrada estava prevista para entrar em vigor.

A equipe de Biden citou a nova variante de covid-19 para embasar sua decisão – um caso da mutação foi reportado ontem pelo estado de Minnesota, segundo o jornal “The Washington Post”. A proibição vale também para viajantes que passaram pela União Europeia, Reino Unido e África do Sul.

Americanos, residentes permanentes (com green card), parentes de americanos e alguns tipos de visto diplomático estão excluídos da restrição.