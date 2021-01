STF abre inquérito para apurar conduta de Eduardo Pazuello

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou ontem a abertura de inquérito para apurar a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da rede pública de hospitais em Manaus, no Amazonas.

O objetivo é investigar se houve omissão no enfrentamento da crise provocada pela falta de oxigênio para pacientes com covid-19.

Lewandowski também determinou que Pazuello preste depoimento à Polícia Federal em cinco dias e que a investigação seja concluída dentro de dois meses.

A abertura do inquérito, a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), aprofunda o desgaste de Pazuello, que viajou a Manaus no sábado. Sob pressão no cargo, o ministro deve ficar na capital do Amazonas “o tempo que for necessário”, segundo a pasta.

Os adiamentos envolvendo a campanha de imunização e a negociação de insumos para a vacina pesam para o abalo da imagem do ministro, nomeado para o cargo por sua experiência em logística. Ao longo dos últimos dias, dezenas de pacientes morreram em Manaus devido à falta de abastecimento do gás medicinal na região, diante do aumento vertiginoso no número de casos e internações.