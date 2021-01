SPTrans vai liberar cotas de gratuidades e meia-tarifa para estudantes em fevereiro

A SPTrans vai começar a liberar em fevereiro as cotas de gratuidades e meia-tarifa para estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior e EJA (Educação de Jovens e Adultos), tanto na rede pública quanto na rede privada.

Para receber a cota, o aluno deve informar à unidade escolar que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante, aguardar o envio dos seus dados de matrícula à SPTrans pela instituição de ensino e pagar a taxa de sete tarifas vigentes (R$ 30,80). O boleto é gerado no site. Outra opção é o pagamento pelos aplicativos Ponto Certo, Qiwi, Cittamobi e Banco do Brasil (para correntistas). O cartão será encaminhado para a unidade de ensino em 20 dias após o pagamento.

Os estudantes que retornam às aulas presenciais também podem solicitar o Bilhete Único com opção de receber o cartão em casa. Basta fazer a solicitação no site da SPTrans, preencher o cadastro com os dados solicitados (identidade e foto), cadastrar o endereço no qual quer receber o cartão e realizar o pagamento equivalente ao valor de dez tarifas (R$ 44) mais o custo do envio. O bilhete é entregue em até 5 dias úteis após a confirmação do pagamento e dos dados.