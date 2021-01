Serviços pressionam contra restrições em SP

Setores ligados aos serviços e comércio pressionam o governo do Estado de São Paulo para flexibilizar as regras de funcionamento. Na sexta-feira, o governador João Doria anunciou a adoção das fases laranja e vermelha por conta do aumento de internações e mortes pelo novo coronavírus – leia mais na página 5.

Aos fins de semana e durante a noite, apenas serviços essenciais podem funcionar na Grande São Paulo. Shoppings, lojas de rua, bares, restaurantes, salões de beleza e academias não podem receber público neste período.

O problema é que o faturamento dos shoppings aos sábados e domingos, por exemplo, é duas vezes maior do que dos outros dias, afirma a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings).

“Consideramos um grande retrocesso, uma vez que os lojistas e todo o comércio se prepararam para receber os clientes de forma organizada, seguindo 20 protocolos nos shoppings, e sabemos que o grande problema do avanço da covid-19 está nas aglomerações, eventos ilegais e outras realizações que não foram fiscalizadas”, afirma Nabil Sahyoun, presidente da associação.

Já o presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo), Percival Maricato, diz que está apreensivo com a conta que não fecha. Ele estima que 20 mil pessoas devam ser demitidas com a medida. Desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado, a entidade acredita que 50 mil estabelecimentos tenham fechado as portas.

Quatro das sete regiões do estado de São Paulo que regrediram para a fase vermelha anunciaram que as regras serão flexibilizadas. A região de Bauru, por exemplo, autorizou o funcionamento de comércio, restaurantes e shoppings, e ampliou a capacidade de pessoas para 30%.