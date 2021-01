Semana Paulista de Dança vai até sexta

A Semana Paulista de Dança chega à sua terceira edição adaptada às medidas de restrição social exigidas pela pandemia do novo coronavírus. Até sexta-feira (29), a programação do evento apresenta espetáculos gratuitos, via internet. Todos serão exibidos pelo Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand), em seu canal no YouTube (www.bit.ly/3iJ5RYF).

O especial é uma parceria do Studio3 e do Masp, que também abrigou a temporada anterior. As apresentações foram gravadas previamente no auditório do museu e estrearam no aniversário de São Paulo com o Balé da Cidade. A curadoria é do coreógrafo Anselmo Zolla.

Este ano, o auditório também vai ser a base para bate-papo ao vivo com os artistas. O público vai poder mandar perguntas pelo chat do YouTube. As apresentações serão sempre precedidas da conversa, começando às 19h.

A companhia do Teatro Lüneburg, da Alemanha, apresenta hoje o espetáculo “Room”, que retrata o isolamento da pandemia. Olaf Schmidt, diretor artístico, é o artista da vez, em papo com tradução simultânea.

Amanhã, a Quasar Cia de Dança revisita o espetáculo “Divíduo”, de 1998, que tratou, em tempos de início da expansão da internet no Brasil, sobre solidão. A conversa vai ser com o diretor artístico Henrique Rodovalho.

Em “Depois”, coreografia exibida na quinta-feira (28), a Studio3 Cia de Dança tira o olhar dos palcos e expõe a intimidade de uma companhia de dança que acabou de se apresentar. O diretor cênico William Pereira e a bailarina Mara Mesquita respondem às perguntas do público.

Para encerrar a Semana Paulista de Dança, o diretor artístico Vavá Botelho e a primeira bailarina do Balé Folclórico da Bahia, Nildinha Fonseca, falam com o público antes da apresentação de sexta-feira.

O grupo apresenta três espetáculos: “Bolero”, que comemora os 30 anos da companhia, “2-3-8” e “Okan”, que tem coreografia assinada por Nildinha.