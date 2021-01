São Paulo homenageia mortos pela covid-19 nos seus 467 anos

Celebrado em meio à pandemia do novo coronavírus, o aniversário de 467 anos da cidade de São Paulo prestou na segunda-feira (25) uma grande homenagem aos mortos pela pandemia.

No parque do Carmo, zona leste, a prefeitura inaugurou um memorial com escultura de metal que representa um ipê branco, escolhido, segundo o governo, “dado seu caráter resiliente, contemplativo e medicinal”.

O espaço, que tem por objetivo proporcionar a reflexão, também ganhou uma cápsula do tempo, dentro de um globo, onde pessoas poderão deixar mensagens.

Além disso, 6,6 mil mudas de árvores nativas – um símbolo universal da vida –foram plantadas. A capital também lembrou os profissionais da saúde em intervenções pela cidade e ofereceu atividades culturais de modo online. O tradicional bolo do Bixiga também foi lembrado em versão virtual.