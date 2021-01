São Paulo confirma casos de Covid-19 com a variante do Amazonas

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira (dia 26) os três primeiros casos da nova variante do coronavírus identificada em Manaus, no Amazonas.

A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz, ligado à Pasta. Esta é a primeira vez que a variante do Amazonas – conhecida como P1 – é confirmada em outro Estado do Brasil.

A presença da nova variante foi detectada em amostras de pacientes que passaram por atendimento na rede pública de saúde em São Paulo, com histórico de viagem ou residência em Manaus.

As mutações presentes na variante P1 são semelhantes às encontradas no Reino Unido e na África do Sul, o que levanta a possibilidade de um maior potencial de transmissão do vírus. Entretanto, ainda não há estudos que comprovem esta maior transmissibilidade.