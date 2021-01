Quarta-feira terá tarde e noite de chuva em São Paulo

A previsão do tempo para esta quarta-feira (dia 27) é de sol e aumento de nuvens pela manhã e tarde e noite com pancadas de chuva. A partir no meio-dia já há chance de precipitações. As informações são do Climatempo.

A temperatura vai variar de 20ºC e 32ºC, com o pico de calor registrado às 14h.

A umidade do ar chega a 66% e deve chover em torno de 10 mm.

O sol nasce às 5h42 e se põe às 18h56.