Postos do Poupatempo funcionam com horário marcado na fase laranja

Os postos do Poupatempo na Capital continuam realizando atendimento presencial na fase laranja do Plano São Paulo, mas somente com agendamento prévio, com capacidade reduzida e seguindo os protocolos sanitários.

Os postos não abrirão aos sábados, dia em que todas as cidades do Estado de São Paulo funcionam na fase vermelha.

Nas cidades que passaram para a fase vermelha do Plano (Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté) os atendimentos presenciais estão suspensos e agendamentos já realizados, cancelados.

Os atendimentos online do Poupatempo digital continuam operando normalmente.