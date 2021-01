Insumos chineses para Coronavac devem chegar em 3 de fevereiro, estima diretor do Butatan  

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, estimou que os 5.400 litros de insumos importados da China para a produção no Brasil da Coronavac, vacina contra a Covid-19, devem chegar ao País no dia 3 de fevereiro. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa do governo do Estado na tarde desta terça-feira (dia 26), no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo Covas, a carga será suficiente para originar 8,6 milhões de doses até 20 dias depois que se cumprir o ciclo de controle de qualidade.

“Na sequência, há outro volume de 5,6 mil litros que está processo avançado de liberação, totalizando 11 mil litros, para a produção de vacinas”, afirmou.

O diretor lembrou que as doses já produzidas com os insumos recebidos anteriormente começarão a ser liberados diariamente ao Ministério da Saúde a partir de sexta-feira (dia 29).

Durante a coletiva, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez questão de frisar a boa relação do Estado com o governo chinês. “Nesses dois anos, ampliamos as relações econômicas, comerciais, institucionais, culturais, de cooperação e de solidariedade com a China.”

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, também participou do evento, porém online, e disse que o Brasil é um parceiro importante, ainda mais em tempos de pandemia. “Mantemos uma relação amistosa tradicional entre os dois países, incluindo o Estado de São Paulo. Os avanços significativos da cooperação da Sinovac e o Instituto Butantan evidencia atitude científica e rigorosa dos pesquisadores de ambos os países, neste momento em que a Coronavac está sendo aplicada em todo o Brasil. Isso demonstra que a nossa cooperação beneficia não só os paulistas como o povo brasileiro”, declarou.