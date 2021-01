Grupo de estelionatários é preso em Osasco (SP)

Um grupo de estelionatários foi preso em Osasco, em São Paulo, na última segunda-feira (dia 25).

As investigações realizadas policiais civis do 4º DP tiveram início no ano passado. Diversas vítimas descreviam conduta semelhante praticada pelos criminosos. Durante as apurações, os agentes puderam identificar semelhanças entre os casos, chegando aos autores – um homem e duas mulheres – e ao veículo utilizado por eles.

Leia também:

O grupo foi localizado no momento que abordava um homem em São Paulo e seguido pelos agentes até a cidade de Cotia, onde a prisão foi efetuada.

Foram apreendidos diversos materiais, joias, valores em espécie, anotações da contabilidade dos crimes praticados, dezenas de cartões de possíveis vítimas e um veículo BMW X4.