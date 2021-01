Governo impede entrada de estrangeiros por terra e água devido à nova variante da Covid-19

A Presidência da República publicou nesta terça-feira (dia 26) uma portaria restringindo a entrada de estrangeiros no País por terra e por água por conta do surgimento de variantes do novo coronavírus no Reino Unido, Irlanda do Norte e na África do Sul.

Conforme recomenda a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a restrição vale para todas as nacionalidades.

Exceções se aplicam para imigrante com residência fixa no Brasil, cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro e estrangeiro a serviço de organismo internacional, residentes fronteiriços de cidades-gêmeas. Essas exceções não se aplicam aos venezuelanos.

A chegada de estrangeiros pelos aeroportos não está proibida, salvo de voos que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul.