Estudo vê ricos fora da crise em 9 meses e pobres em 14 anos

Pela primeira vez em 100 anos o aprofundamento das desigualdades sociais ocorre ao mesmo tempo e em todos os países. E a forma como ricos e pobres vão se recuperar dos danos causados pela covid-19 é ainda mais desigual, conclui a ONG (Organização das Nações Unidas) internacional Oxfam. Os mais ricos precisarão de nove meses e os mais pobres, de 14 anos.

O relatório “O Vírus da Desigualdade” foi apresentado ontem pela organização no mesmo dia da abertura do Fórum Econômico Mundial, evento que reúne líderes do mundo todo para discutir a economia. Por conta da pandemia, a edição, que tradicionalmente ocorre em Davos, na Suíça, foi realizada de forma virtual.

A estimativa da Oxfam é baseada em entrevistas com 295 economistas, dados do Banco Mundial sobre o número de pobres afetados pela pandemia e a lista de bilionários da revista Forbes.

A ONG afirma que os mais ricos perderam cerca de 30% de suas fortunas com a pandemia em março, mas em novembro já haviam recuperado os valores. É um tempo recorde se comparado à recuperação da crise financeira de 2008, quando foram necessários cinco anos para retornar aos patamares.

De acordo com o relatório, a riqueza total dos bilionários atingiu US$ 11,95 trilhões (cerca de R$ 65 trilhões) em dezembro, o equivalente ao gasto total dos governos do G20, os 20 países mais ricos, com a recuperação da covid-19. “As economias mundiais estão canalizando riqueza para uma elite rica que enfrenta a pandemia com luxo, enquanto aqueles na linha de frente – assistentes de loja, trabalhadores da saúde e vendedores do mercado – estão lutando para pagar as contas e colocar comida na mesa”, afirma a diretora executiva da Oxfam International, Gabriela Bucher.

O relatório aponta ainda que mulheres e negros são os mais afetados. Segundo a Oxfam, se homens e mulheres ocupassem de forma igualitária os setores mais atingidos pela pandemia, a renda de 112 milhões de mulheres não estaria comprometida.

O estudo cita o Brasil e os Estados Unidos como exemplos de como a doença mata mais negros. Entre os brasileiros, os afrodescendentes têm 40% mais chances de morrer de covid-19. A ONG sugere um imposto temporário sobre os lucros dos mais ricos para auxiliar os mais pobres a saírem da crise.