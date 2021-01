Empresas querem importar 33 mi de doses da vacina de Oxford

Grandes companhias brasileiras querem garantir a importação de até 33 milhões de doses da vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, para o Brasil.

A ideia é utilizar metade das doses para imunizar funcionários e familiares e doar a outra metade ao SUS, para que seja distribuída na rede pública.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A iniciativa é liderada por entidades representativas de diferentes segmentos da indústria e envolve grandes companhias, como Vale, Gerdau, Petrobras e JBS. Mas, até o momento, não existe consenso sobre a proposta.

A importação depende de autorização do Ministério da Saúde e, no governo, há quem veja a ideia com maus olhos porque isso significaria que funcionários dessas empresas seriam vacinados antes dos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização.