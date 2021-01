CPTM interrompe circulação de trens entre Cidade Universitária e Ceasa nos próximos fins de semana

A circulação de trens entre as estações Cidade Universitária e Ceasa, na Linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), será interrompida nos próximos dois finais de semana (dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro) em decorrência de obras da Prefeitura de São Paulo na Ponte do Jaguaré, acima da linha férrea.

Por conta da necessária interrupção serão oferecidos ônibus do sistema Paese nas duas estações.

No sábado (dia 30) e domingo (dia 31) serão oferecidos ônibus do Paese durante toda a operação comercial, das 04h00 até 01h00. O ônibus seguirá pela via local da Marginal Pinheiros e fará uma parada na Estação Villa-Lobos – Jaguaré. No sentido oposto, o veículo seguirá pelas avenidas Gastão Vidigal e Fonseca Rodrigues, fazendo uma parada nas proximidades do cruzamento com a Avenida Queiroz Filho.

O passageiro que quiser viajar sentido Grajaú a partir da Estação Villa-Lobos – Jaguaré deve seguir no ônibus do Paese até o Ceasa e retornar de ônibus para a Cidade Universitária.

O trajeto entre Cidade Universitária e Ceasa de ônibus é de aproximadamente 10 minutos. No sentido contrário leva 30 minutos.

No dia 6 os horários deverão ser os mesmos, mas no domingo (dia 7) o intervalo médio entre os trens volta ao normal para este dia da semana (35 minutos), por conta de obras de manutenção.