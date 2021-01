China libera insumos para vacinas do Brasil

O IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), insumo necessário para a continuidade da fabricação da vacina CoronaVac pelo Instituto Butantan, chegará da China nos próximos dias. A informação foi divulgada ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Pela internet, o presidente afirmou que a liberação de 5.400 litros do produtos foi confirmada pela embaixada da China no Brasil.

A dificuldade para importar o insumo estava colocando em risco a continuidade do Programa Nacional de Imunização. Sem matéria-prima para as doses, o Instituto Butantan está com a produção de vacinas parada desde o último dia 17.

Ainda de acordo com Bolsonaro, a liberação dos insumos para a produção da vacina Oxford-AstraZeneca pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) também estão com a “liberação sendo acelerada”. O presidente agradeceu à “sensibilidade” do governo chinês e ao empenho dos ministros que participaram das negociações.

O anúncio de Bolsonaro provocou mais um capítulo na queda de braço entre o governo federal e o governo do Estado de São Paulo pela autoria das medidas relacionadas à vacinação no país.

Segundo o governador João Doria (PSDB), as tratativas com os chineses que garantiram a liberação dos insumos partiram dos paulistas que desde o ano passado, muito antes de o governo autorizar a distribuição da CoronaVac no Brasil, se adiantaram no processo de importação. Doria chamou Bolsonaro de “oportunista”.

O Plano Nacional de Imunização conta neste momento com as doses produzidas pelo Butantan e liberadas em caráter emergencial pela Anvisa e com 2 milhões de doses do imunizante da Oxford que foram importados da Índia.

Segundo informações do governo, existem negociações para a importação de mais 10 milhões de doses da Índia. O laboratório, porém, não tem conseguido cumprir prazos com os países compradores.