Caixão de morto por covid-19 é encontrado abandonado em estrada

Moradores da periferia de Correntina, no oeste da Bahia, quase sofreram um enfarte quando deram de cara com um caixão caído na estrada que liga o município à cidade de São Desidério, no oeste da Bahia.

O caixão não estava vazio, havia um corpo dentro dele e na tampa uma identificação de que ele morreu de covid-19 e havia risco de contaminação, além do nome da funerária e do hospital.

Os moradores locais ligaram para a funerária, que voltou ao local para buscar o caixão. De acordo com os agentes da empresa, o caixão caiu do carro funerário durante o transporte e o motorista não notou.

A Prefeitura de Correntina disse que o corpo embalado em plástico vedado com os dizeres “risco biológico classe III covid-19” era de Misael Vieira da Silva.