Brasil proíbe voos da África do Sul para barrar avanço da covid-19

Em uma tentativa de frear o avanço da covid-19 no Brasil, o governo federal determinou a proibição de entrada de voos da África do Sul, onde uma nova variante do coronavírus foi descoberta.

O governo já havia proibido a entrada de voos do Reino Unido desde 25 de dezembro também para evitar a entrada de novas variantes do vírus no país.

De acordo com a determinação, qualquer voo que tenha saído do Reino Unido ou da África do Sul ou que tenha passagem por esses dois países não poderão pousar em solo brasileiro. Passageiros com trânsito por esses dois países nos últimos 14 dias também estão proibidos de entrar no Brasil.

Essas regras, porém, não se aplicam a imigrantes com residência fixa no Brasil, profissionais que trabalham no país ou estrangeiros que sejam funcionários junto ao governo brasileiro.

Nestes casos, os viajantes, ao ingressar em território brasileiro, deverão permanecer 14 dias em quarentena.