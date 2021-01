Plano SP: Grande São Paulo entra na fase laranja e sete regiões na vermelha

Dez regiões no Estado, entre elas a Grande São Paulo, regridem para a fase laranja do Plano São Paulo a partir desta segunda-feira.

Além de São Paulo, as outras regiões são Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba, Campinas, Registro e Baixada Santista.

Outras sete regiões do estado entram na fase vermelha, a mais restritiva de todas. São: Presidente Prudente, Marília, Bauru, Franca, Barretos, Sorocaba e Taubaté

Apesar de estar na fase laranja, a Capital devera adotar as regras da fase vermelha entre 20h e 6h nos dias úteis, sábados, domingos e feriados. A medida vale por 2 semanas.

Na fase vermelha, apenas os setores essenciais, como farmácia, mercados, padarias,postos de combustíveis e hotelaria, podem funcionar.

O governo optou pela regressão no plano São Paulo devido ao aumento de casos de internação e morte por covid-19 no estado. De acordo com o governo, se o crescimento dos casos se mantiver no atual ritmo, os leitos de UTI do estado se esgotarão rapidamente.