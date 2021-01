Ônibus perde controle e tomba na serra de Guaratuba, matando 18 passageiros

Um ônibus que descia a Serra do Mar em direção a Guaratuba, litoral catarinense, tombou às margens da rodovia BR-376 por volta das 8h30 desta segunda-feira, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. No acidente, 18 pessoas morreram.

Segundo a policia rodoviária, o ônibus com placa de Belém, no Pará, perdeu a direção e bateu na mureta, saindo da pista e tombando em seguida na margem da rodovia.

Além dos mortos, mais de 20 pessoas foram socorridas, sete em estado grave e seis com ferimentos leves.

O local onde aconteceu o acidente é conhecido como Curva da Santa.