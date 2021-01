Bandidos se especializam no roubo de cilindro de oxigênio no México

O México enfrenta atualmente o maior número de mortes diárias por covid-19 desde o início da pandemia, com 1.584 óbitos confirmados na última terça-feira.

Juntamente com o aumento de casos, surge outra estatística macabra. O crescimento de roubos de cilindros de oxigênio, que estão valendo ouro em um momento em que quase todas as UTIs do país estão lotadas com pacientes que, para sobreviverem, necessitam desesperadamente do oxigênio.

Os roubos ocorrem em um momento em que o governo pede a todos que devolvam aos hospitais os cilindros alugados para que outros doentes com covid-19 possam ser atendidos, pois não tem mais como atender à demanda.

Na última terça-feira, a polícia de Tultepec perseguiu um caminhão roubado e prendeu dois suspeitos. Eles fugiam com 44 cilindros de oxigênio que pretendiam vender diretamente para familiares desesperados.

Um hospital do estado de Sonora também foi invadido por um homem armado que queria roubar apenas os cilindros de oxigênio. Ele fugiu do local com sete , três cheios e quatro vazios.