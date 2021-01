Vacinômetro indica que 79 mil pessoas foram vacinadas em São Paulo

De acordo com a ferramenta lançada pelo governo do estado de São Paulo para monitorar a vacinação contra covid-19, mais de 79 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose do imunizante até as 14h desta sexta-feira.

A primeira fase da campanha de vacinação prioriza profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à covid-19 e os indígenas. O próximo grupo a ser vacinado será os idosos com mais de 75 anos.

Os números de pessoas vacinadas em São Paulo podem ser acompanhada em tempo real no site do governo do estado (https://www.saopaulo.sp.gov.br/).