‘Vacina popular’ ganha força com adesão dos EUA

Os Estados Unidos anunciaram ontem que pretendem participar ativamente da iniciativa da OMS (Organização Mundial da Saúde) que busca acelerar a distribuição de imunizantes contra a covid-19 para países pobres e subdesenvolvidos. A meta do programa, nomeado de Covax, é entregar ao todo 1,8 bilhão de doses aos países neste ano. Entre eles, o Brasil.

O episódio marca a volta dos Estados Unidos à organização após a posse anteontem de Joe Biden.

O diretor do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, participou ontem de reunião do Conselho Executivo da entidade para reestabelecer a colaboração entre o país e a OMS. Em julho do ano passado, o governo de Donald Trump anunciou que o país deixaria a organização.

Se o cronograma atual for cumprido, os primeiros imunizantes podem ser entregues a partir de fevereiro.

“Este é um bom dia para a OMS e para a saúde global”, disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Com os norte-americanos, a iniciativa ganha força para cumprir prazos e vencer, em conjunto, a pandemia que já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo.

O infectologista Anthony Fauci, que agora atua também como assessor médico de Biden, aproveitou a reunião para informar que Washington pretende cumprir suas obrigações financeiras com a OMS.

Turismo

Biden anunciou ontem que todos os turistas que pretendem viajar ao país deverão apresentar teste negativo de covid-19 e serão obrigados a fazer quarentena.

Em seu segundo dia de governo, ele assinou mais dez ordens executivas e reforçou o pedido para que americanos usem máscaras pelos próximos 100 dias, ao dizer que o acessório de proteção é ainda “mais importante do que as vacinas”.

O democrata alertou para os mortos pelo vírus no país, que já passam de 400 mil. Segundo Biden, o número pode passar de 500 mil em fevereiro. O plano do presidente é vacinar 100 milhões em 100 dias. “Vai piorar antes de melhorar”, finalizou.