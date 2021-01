Super Sete: saiba mais sobre o prêmio acumulado e sorteio desta sexta-feira

O concurso 46 da Super Sete está acumulado e deve pagar nesta sexta-feira (dia 22) um prêmio de R$ 300 mil para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 15h.

No último sorteio da Super Sete, na terça, ninguém acertou as dezena das sete colunas, mas 2 apostadores fizeram seis dezenas e ganharam cada um R$ 13.895,16.

Clique e veja os números do sorteio anterior.

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal é pago para quem acertar as sete colunas.

A aposta simples custa R$ 2,50. É possível aumentar as chances e escolher até 3 números para cada coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.

QUE HORAS É O CONCURSO?

A Super Sete é sorteada a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News divulga o resultado das loterias em tempo real.

COMO FAÇO PARA APOSTAR?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

As loterias da Caixa oferecem ainda duas opções de aposta, a Surpresinha, onde o sistema escolhe aleatoriamente os números, e a Teimosinha, onde a mesma aposta é repetida no concurso posterior.