Poupatempo lança vídeos para ajudar no uso de serviços digitais

O portal do Poupatempo passou a oferecer vídeos com o passo a passo dos atendimentos digitais mais procurados nos canais do programa com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre como realizar serviços de forma online. Os 14 tutoriais estão disponível também no YouTube.

Os cidadãos podem contar com conteúdos sobre os serviços oferecidos pelo governo de São Paulo e orientações sobre como baixar o aplicativo Poupatempo Digital no celular de maneira prática.

Entre as opções de atendimentos disponíveis online estão solicitação de Atestado de Antecedentes Criminais, seguro-desemprego, Carteira de Trabalho Digital, renovação de CNH, licenciamento, liberação de veículos, serviços da Secretaria de Educação e CDHU.

Desde a retomada gradual dos atendimentos presenciais, iniciada em agosto do ano passado, as unidades do Poupatempo realizam apenas serviços que não podem ser feitos de forma online, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudanças na característica de veículo. Para esses casos, o atendimento no posto é oferecido mediante agendamento de data e horário, que pode ser feito no site oficial do programa ou no app Poupatempo Digital.