'Não espere ordem do governo', cobra coordenador-executivo do Centro de Contingência em São Paulo

O coordenador-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabbardo, cobrou mudança de comportamento da população de São Paulo durante coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (dia 22), no Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, cada cidadão precisa fazer a sua parte do combate à doença.

“Não fiquem esperando a ordem do governo. As pessoas precisam assumir sua responsabilidade”, disse Gabbardo.

O evento de hoje anunciou a atualização do Plano São Paulo, que colocou o Estado das fases vermelha e laranja. As novas regras restritivas valem a partir de segunda-feira (25), mas, segundo o coordenador, é preciso consciência desde já. “Algumas medidas poderão ser adicionadas se os indicadores não melhorarem, se as pessoas não mudarem seus comportamentos. Não vamos esperar segunda-feira para começar a cumprir as medidas. A partir de agora deve-se ter preocupação e reduzir ao máximo a exposição.”

Gabbardo lembrou que São Paulo tem um óbito a cada seis minutos e, por isso, a atualização do Plano São Paulo – que colocou o Estado nas fases vermelha e laranja – foi necessária. “É difícil, entendemos as necessidades dos setores, mas é uma escolha que temos que fazer. Vamos salvar vidas ou vamos deixar a seleção natural agir?”, provocou.

Mais medidas

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, reafirmou a necessidade da atualização do Plano São Paulo e lamentou a aceleração da pandemia. “Em 45 dias atingimos as mesmas cifras de cinco meses. A dinâmica está muito mais intensa. A restrição de horário e serviços diminui a circulação do vírus”, disse.

Gorinchteyn falou ainda sobre a abertura de 756 novos leitos e disse que as cirurgias eletivas serão reduzidas a fim de garantir leitos voltados exclusivamente à Covid-19.