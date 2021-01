Índia autoriza exportação e vacinas devem chegar nesta sexta

A vacinação no Brasil, ameaçada pela iminente falta de doses, ganhará um respiro a partir de hoje quando, finalmente, chegarão 2 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca fabricadas na Índia. O secretário das Relações Exteriores do governo indiano, Harsh Bardhan Shringla, anunciou a aprovação da exportação das doses ontem.

Uma aeronave vai decolar do país asiático hoje, com destino para São Paulo. O produto seguirá direto para o laboratório da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). “A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e, após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro”, explicou o Ministério da Saúde, em nota, logo após a aprovação do governo indiano.

A chegada das doses marca o fim da novela que começou na semana passada, quando o governo federal chegou a preparar um avião para buscar as vacinas contra covid-19 na Índia. No entanto, a aeronave sequer deixou o país. As autoridades indianas esperaram a vacinação nacional começar para exportar doses adquiridas por outras nações. Relações diplomáticas turbulentas também complicaram as negociações. Além do Brasil, Marrocos, África do Sul e Arábia Saudita também receberão imunizantes produzidos no Instituto Serum. A Índia é um dos principais fabricantes de vacinas do mundo.

Antes de exportar as doses vendidas, o governo indiano mandou imunizantes de forma gratuita para ao menos seis países vizinhos: Butão, Ilhas Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Ilhas Seychelles.

De acordo com o secretário das Relações Exteriores do país, a comercialização tem início levando em consideração “o compromisso da Índia em utilizar sua capacidade de produção para combater a pandemia em nível internacional”.

Outro problema

Com a vacina de Oxford produzida na Índia, o Brasil agora conta com 8 milhões de doses. No entanto, outro imbróglio tem tirado o sono das autoridades brasileiras. O governo chinês ainda não autorizou o embarque de insumos para produção local da CoronaVac e do imunizante AstraZeneca no Brasil. Portanto, a continuidade da campanha nacional de imunização ainda está comprometida.