Dois suspeitos são indiciados pela agressão que fraturou a mandíbula do ator Henri Castelli

Dois envolvidos com a agressão do ator Henri Castelli durante uma festa no município da Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas, em dezembro passado, foram indiciados e responderão por lesão corporal grave.

No início de Janeiro, Henri Castelli usou suas redes sociais para denunciar que havia sido “covardemente agredido” com socos e chutes durante uma festa em Alagoas, que acarretou uma fratura exposta na mandíbula e várias lesões no rosto. O ator disse não saber o motivo das agressões.

Na polícia, os suspeitos disseram que Henri Castelli tentou agredir o dono da casa de show onde estava após uma discussão e acabou atingindo um amigo dele, que revidou.

Em depoimento ao Fantástico, Henri Castelli estava muito emocionado disse que está tendo que fazer terapia e que temia por sequelas que o impedissem de continuar trabalhando na TV.

“Eu tô fazendo terapia pra tentar me acalmar. Porque acordar de madrugada, você encosta no travesseiro parece que tem alguém te dando um soco”, disse.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Alagoas, que deve ar prosseguimento ao caso.