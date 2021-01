Banco que dava empréstimo consignado sem autorização do cliente é multado

O banco C6 Consignado S/A vai ter que pagar R$ 7 milhões em multas do Procon-SP por conceder empréstimos consignados não solicitados pelos clientes.

De acordo com o Procon-SP, consumidores aposentados e pensionistas de todo o estado de São Paulo reclamaram que foram surpreendidos com o recebimento de empréstimos consignados e desconto de parcelas em suas contas correntes sem solicitação ou autorização.

Eles disseram ao Procon-Sp que apesar de procurarem o banco, mas não tiveram a situação resolvida.

Além da prática abusiva, a instituição foi punida por impedir o cancelamento dos contratos dentro do prazo de arrependimento legal previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é de 7 dias.

A multa total é de R$ 7.059.109,10 e a empresa tem direito de recorrer na Justiça.