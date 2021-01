Anvisa libera uso emergencial do segundo lote da CoronaVac

A diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta sexta-feira (dia 22) a liberação do uso emergencial para um segundo lote de mais de 4,8 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a covid-19 do laboratório chinês Sinovac desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan.

O primeiro voto foi dado pela relatora Meiruze de Freitas, que se manifestou a favor da liberação. "A vacina atende aos critérios de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial", afirmou Freitas ao votar pela aprovação do segundo lote do imunizante.

A decisão da Anvisa passa a valer a partir da comunicação oficial ao laboratório.

O novo lote será envasado no Instituto Butantan em ampolas que permitem a aplicação de mais de uma dose por frasco. De acordo com o Butantan, até março devem ser produzidas 46 milhões de doses.

A primeira autorização da Anvisa para uso emergencial da CoronaVac e da vacina da Universidade de Oxford foi dada no último domingo (dia 17).