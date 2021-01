Vídeo: Conta do bar tinha comentário obsceno e revolta mulher

A estilista Patrícia Melo, de 42 anos, ficou revoltada quando recebeu a conta de um restaurante onde foi com o marido comemorar o aniversário de um amigo, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

A revolta não foi pelo valor da conta, mas por um comentário que veio junto com a comanda, que fazia referência aos seus seios: “Moça do peitão”, estava escrito.

Patrícia disse que se sentiu constrangida e resolveu revelar todo o ocorrido em sua rede social.

“Minha indignação é por mim e por tantas mulheres que sofrem diariamente tais abusos e simplesmente se calam. Eu não tenho que me calar. Você não tem que se calar. O desrespeito bate a nossa porta. Não brinque. Nem ache engraçado. Podia ser com você”, disse.

Veja a Postagem:

A empresa dona do bar pediu desculpas pelo ocorrido e diz que está tomando todas as medidas cabíveis com os colaboradores envolvidos.