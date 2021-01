Vagas: CPTM e SENAI abrem processo seletivo para alunos aprendizes

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) abriram inscrições para processo seletivo com vagas para alunos aprendizes em São Paulo. Os aprovados farão o CAI (Curso de Aprendizagem Industrial) e atividades equivalentes na CPTM.

Os candidatos têm até as 21h do dia 27 deste mês para realizar as inscrições no site oficial do SENAI. Poderão se inscrever aqueles que tenham, no mínimo, 18 anos na data de início do curso e no máximo 24 na conclusão, além de comprovação de conclusão do Ensino Médio.

Os aprendizes recebem uma bolsa de estudos equivalente a um salário mínimo. As aulas teóricas e técnicas ocorrem no SENAI Mariano Ferraz e no Centro de Formação Profissional Engenheiro James C. Stewart, na Lapa, que possui um protótipo de estação ferroviária e da via permanente, um simulador de operação de trens e vários laboratórios técnicos.

Mais informações podem ser obtidas pelo site.